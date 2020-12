PSG-Istanbul Basaksehir, frasi razziste del quarto uomo. Il club turco contro l’UEFA: “Rispetto”

“No al razzismo. Rispetto”.

Questo il piccato tweet pubblicato dal Basaksehir per protestare contro il quarto uomo per le frasi razziste rivolte a Demba Ba durante la sfida Champions contro il PSG. Episodio riprovevole, a seguito del quale, le due squadre hanno lasciato il campo per la sospensione della gara. Il club turco, indignato per quanto accaduto, ha postato sul proprio profilo twitter il logo della campagna antirrazzismo UEFA, accompagnato dal famoso slogan.

Champions League, follia in PSG-Istanbul Basaksehir: il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrotta