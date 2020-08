PSG-Bayern Monaco, Pavard: “Se hai paura di giocare una finale puoi anche restare a casa”

La grinta di Benjamin Pavard.

Domani sera sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra il Bayern Monaco e il PSG, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: i due club avranno dunque a disposizione novanta minuti per conquistare il trofeo più importante del panorama calcistico europeo.

Alla vigilia della sfida il difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, ha espresso tutta la sua grinta e la voglia di battere i parigini e vincere la finale:

“Il PSG è una grande squadra, molto completa in tutte le posizioni. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro, con ottimi giocatori. Ma se hai paura di giocare una finale contro il PSG, il Real Madrid o non so chi, potresti anche restare a casa. Le persone sono libere di pensare quello che vogliono, ma abbiamo una finale da preparare. Bayern troppo sicuro di sé? È in relazione ai risultati, credo. Per il nostro modo di giocare, l’allenatore. C’è un’atmosfera davvero buona in squadra“.