PSG-Bayern Monaco, Paredes: “Ricevuti tanti messaggi dall’Italia. Sabatini mi diceva sempre…”

Leandro Paredes pronto per la finale di Champions League.

Domani sera andrà finalmente in scena la finale dell’edizione 2019/2020 di Champions League: il PSG e il Bayern Monaco si affronteranno sul campo dello stadio Da Luz per tentare di conquistare il trofeo più ambito di tutto il palcoscenico europeo.

Alla vigilia del match il centrocampista del club parigini, Leandro Paredes, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua voglia di battere i bavaresi e conquistare la Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono stato fortunato a raggiungere la finale di Champions in due sole stagioni qua, tanti compagni hanno aspettato molto più tempo. Arriviamo bene a questo appuntamento, sappiamo che il Bayern è una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Ci aspetta una grandissima finale. Sabatini mi diceva sempre di tirare di più da fuori (ride, ndr) a Roma, lo ringrazio perché mi ha dato tanto e ha creduto in me. Non ci importa chi segna domani. È vero che il PSG è pieno di stelle, ma l’importante è segnare e non chi segna. Messaggi dall’Italia? Sì, ma non posso dirvi da chi (ride, ndr)“.