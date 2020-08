PSG-Bayern Monaco, Muller: “Neymar e Mbappé non sono strabilianti, la chiave del nostro gioco…”

Il centrocampista del Bayern Monaco alla vigilia della sfida contro il PSG.

Il campo dello stadio Da Luz ospiterà domani sera la sfida tra il Bayern Monaco e il PSG, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: i due club andranno alla ricerca dell’ultima vittoria per conquistare il trofeo europeo più ambito.

Alla vigilia della sfida il simbolo del Bayern Monaco, Thomas Muller, ha espresso la sua voglia di vincere l’ultima gara rimasta e conquistare il trofeo:

“Sembra il miglior Bayern in cui abbia mai giocato. Abbiamo fatto fin qui una buona stagione, quasi perfetta. Non giocheremo contro una squadra qualunque, siamo concentrati e fiduciosi. Flick? Ha cambiato la struttura del nostro gioco, fin dall’inizio voleva che prendessimo qualche rischio in più. Molti non capiscono la linea difensiva alta, ma ci aiuta ed è una delle chiavi del nostro gioco. Non vogliamo cambiare troppo il nostro stile, il PSG ha attaccanti veloci. Neymar e Mbappé? Se non gli dai tempo per pensare non sono così strabilianti, ma se lasci loro del tempo possono fare di tutto“.