PSG-Bayern Monaco, il pronostico di Nuno Gomes: “Neymar può decidere da solo la finale, ma…”

Tutto pronto per la super finale di Champions League.

Questa sera sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: una sfida sulla carta spettacolare al termine della quale verrà decretata la nuova regina d’Europa.

A poche ora dal fischio d’inizio della finale Nuno Gomes, dirigente del Benfica, è intervenuto ai microfoni di RMC commentando così le dinamiche della gara: “Gli attaccanti del PSG hanno dimostrato di poter giocare insieme. Sono giocatori imprevedibili in termini di individualità. Neymar è un talento puro. Se si alza con il piede giusto, può decidere le sorti della finale. Certo è un lavoro di squadra ma se hai giocatori come Neymar, Mbappé o Di Maria puoi aspettarti che siano loro a decidere le sorti della partita. Penso che abbiano fatto molto bene in questa stagione. Lavorano bene insieme ma io non rischierai un pronostico, è 50-50%“.