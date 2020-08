PSG-Bayern Monaco, Flick: “Sarà fantastico affrontare Tuchel. Coman e Coutinho…”

Il tecnico del Bayern Monaco sfida il PSG.

Domani sera lo stadio Da Luz ospiterà la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: le due squadre migliori della stagione si sfideranno per tentare di conquistare il trofeo europeo più importante e ambito.

Alla vigilia della sfida il tecnico dei bavaresi, Hans Flick, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così la gara di domani sera:

“Sono una squadra di alto livello e giocano a un ritmo elevato. Hanno giocatori d’esperienza. Hanno giocatori di grande esperienza anche in difesa, come Thiago Silva. Giocano anche con Marquinhos in mezzo al campo, è un giocatore incredibile. Coman e Coutinho hanno dimostrato di poter alzare il livello della squadra. Sarà la nostra terza partita consecutiva e con pochi giorni di riposo, dobbiamo capire come arriveranno i nostri calciatori. Tuchel? Sarà fantastico affrontarlo in finale, è un gran esperto di calcio“.