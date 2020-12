PSG-Basaksehir, Webo sull’episodio razzista: “Oltrepassato i limiti, tutti hanno visto cosa è successo”

Non si spengono i riflettori sull’episodio di razzismo avvenuto in occasione della sfida PSG-Instanbul Basaksehir, andata in scena lo scorso martedì in Champions League a cui è seguita la sospensione della sfida del “Parco dei Principi”.

Secondo la ricostruzione il quarto uomo avrebbe infatti pronunciato delle parole a sfondo razziale che hanno successivamente innescato una reazione a catena portando al rinvio dell’incontro contro il PSG e il cambio dello staff arbitrale. Momenti concitati ricostruiti dal viceallenatore della squadra turca, Webo, intervenuto ai microfoni della stampa presente.

“Tutti hanno visto in tv quello che ha detto l’arbitro. Come membro della Uefa ritengo che abbia oltrepassato i limiti, questa è la mia opinione. Ci tengo a ringraziare il presidente del club e il Presidente della Turchia Erdogan per la loro solidarietà. Li ringrazio per il loro sostegno in questo momento difficile. L’8 dicembre è diventato un giorno molto significativo”.