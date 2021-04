PSG, Al-Khelaifi: “In Champions League abbiamo un obiettivo. Futuro Neymar e Mbappé? Rispondo così”

Parola a Nasser Ghanim Al-Khelaïfi.

Champions League, PSG-Bayern Monaco: la squadra di Flick vince ma non basta. Pochettino in semifinale

Il numero uno del Paris Saint Germain si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine della qualificazione della propria squadra in semifinale di Champions League. “Penso che l’anno prossimo Neymar sarà al Psg e che ci resterà per molto tempo, ancora a lungo. Lui e Mbappé non hanno motivo per andarsene”​.

“Una notte fantastica per noi – l’ha definita Al-Khelaifi – potevamo segnare tre o quattro gol, è qualcosa di meraviglioso. Sono fiero dei miei giocatori. Ora puntiamo a vincere la Champions: è il secondo anno di fila che siamo in semifinale, è un grande successo“.