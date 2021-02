Porto-Juventus, Sérgio Conceição: “Bianconeri solidi, hanno vinto solo 3-0 a Barcellona”

Sérgio Conceição prepara la sfida contro la Juventus.

Porto-Juventus, Chiellini: “Ko contro il Napoli non ci scalfisce. Rinnovo? Tocco ferro”

Nella serata di mercoledì 17 febbraio il Porto sfiderà i bianconeri nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le dichiarazioni del tecnico dei lusitani, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la compagine guidata da Andrea Pirlo.

Juventus, Pirlo: “La Champions un sogno, Porto come l’Atletico Madrid. Ok Ramsey, Dybala e Bonucci…”

“Mi aspetto una Juventus forte, che giochi con intensità. Parliamo di una squadra che ha tantissime partecipazioni nella finale di Champions. È una squadra solida, con una mentalità da grande, è andata a vincere in casa del Barcellona ‘solo’ per 3-0. Ma noi cercheremo di ottenere il massimo, ossia la vittoria. Esperienza in Italia? Ho imparato molto dagli allenatori che avevo e dallo stesso campionato italiano, che all’epoca era il più forte al mondo. Ma essere giocatore ed essere allenatore è diverso”.