Porto, il ricordo di Costinha: “Champions 2004? Mourinho sapeva che avremmo vinto, ecco cosa ci disse”

Costinha e quel Porto dei sogni del 2004 che trionfò in Champions League.

L’ex centrocampista portoghese era senza dubbio il faro della squadra guidata dal giovane Josè Mourinho, una rosa di grande livello che riuscì anche nell’impresa di eliminare lo United grazie a un gol proprio di Costinha. La finale contro il Monaco fu un vero e proprio successo con i lusitani che surclassarono i monegaschi con un secco 3-0. Proprio su quella sfida si è espresso l’ex calciatore che, ai microfoni della redazione di Goal, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Manchester United? Ricordo che in quel momento non facemmo niente di ciò che Mourinho ci aveva chiesto. Niente di tutto ciò era un suo piano. Ci sono momenti in cui i giocatori cambiano le cose da soli, in meglio. In quel momento in particolare facemmo cose diverse rispetto a quelle che aveva previsto Mou. Ma la palla andò dentro. Mi disse: ‘guarda il sorteggio, United. Sei squalificato per l’andata ma vinceremo di un goal, al ritorno ci sarai e li presseremo’. Andò esattamente così. Stavo per andare via, parlavo con un club italiano. Mi convinse a rimanere perché avremmo vinto la Champions”.