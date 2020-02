Napoli-Barcellona, Maradona: “Sarà una gara dura, spero che Messi non si inventi qualche giocata”

“Il Napoli sta attraversando una stagione complicata, dopo 15 anni vive la stagione più difficile della gestione De Laurentiis. Gattuso si sta confermando un grande uomo di spogliatoio, però c’è un ciclo da riaprire e non sarà facile. Durissima la sfida col Barcellona, ma nel calcio i pronostici si ribaltano. E allora la mia speranza è che il Napoli faccia una grande sorpresa e renda felice il suo popolo. Messi? Spero che non faccia grandi giocate a Napoli. A cosa servono questi paragoni che si fanno da quasi 20 anni? Ho un bel ricordo di Leo nel periodo della Seleccion, era un divertimento vederlo in allenamento e in partita. Barcellona è l’habitat naturale per Leo: ha iniziato qui e qui finirà”.