Milan, Inzaghi e la finale di Atene: “Quella volta che Ancelotti mi rassicurò, aveva un presentimento”

Pippo Inzaghi ricorda la finale di Champions League di Atene 2007.

Quel 23 maggio il Milan sollevò la Champions League superando per 2-1 il Liverpool grazie alla doppietta siglata da ‘SuperPippo’, vendicando così la sconfitta subita nel 2005 in quella maledetta notte di Istanbul. L’ex centravanti rossonero, attraverso il proprio profilo instagram, ha ricordato il successo ottenuto ben tredici anni fa in cui lui fu il protagonista assoluto.

“Dormivo da solo, ero insopportabile in quel periodo. Un episodio particolare riguarda però un dopo cena in cui io andai in terrazza dopo aver bevuto il caffè e mi raggiunse Ancelotti dicendomi: ‘Ma credi davvero di non giocare domani?’. Fui sbigottito e gli dissi: ‘Mister, faccia lei’. Sentiva che avrei potuto fare la differenza, aveva ragione”.

