Manchester City, ufficiale: arriva la sentenza del Tas dopo l’esclusione dalla Champions League. I dettagli

Il Manchester City giocherà in Champions League anche nella stagione 2020/21.

Lo scorso 14 febbraio l’Uefa aveva disposto l’esclusione dalle Coppe europee per ben due anni per la squadra di Pep Guardiola a causa delle violazioni delle regole del fair play finanziario. Questa mattina, invece, la decisione del Tas: il Tribunale arbitrale internazionale dello Sport di Losanna, infatti, ha accolto il ricorso dei Citizens, ribaltando di fatto la sentenza.

Inoltre, contestualmente, è stata ridotta anche la multa da 30 a 10 milioni di euro. “Il Manchester City non ha mascherato i suoi contratti di sponsorizzazione”, ha dichiarato il Tas nella sentenza. “Premesso che il Manchester City e i propri legali devono ancora rivedere l’intera sentenza del Tas, il Club accoglie positivamente le conseguenze della stessa a conferma della bontà della posizione del Club e delle prove presentate a proprio favore. Il Club desidera ringraziare i membri del Tribunale per la loro diligenza e per il giusto processo che hanno condotto”, ha scritto invece lo stesso club sul proprio sito di riferimento, appresa la notizia.