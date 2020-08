Manchester City-Real Madrid, Ramos: “Stagione dura per tutti. Volevamo di più…”

Sconfitta amara per il Real Madrid che non passa gli ottavi di finale di Champions League.

Sergio Ramos, centrale difensivo e capitano dei blancos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al mancato passaggio del turno nella massima competizione europea. Di seguito le sue dichiarazioni: “Finisce una stagione atipica e strana, dura per tutti. Il sapore è agrodolce perché siamo il Real Madrid e siamo obbligati a vincere tutto. Bisogna dare importanza alla Liga, soprattutto in una stagione tanto eccezionale, e alla Supercoppa, ma siamo tristi per l’eliminazione dalla Champions. Volevamo di più. Ora dobbiamo riposare per arrivare alla prossima stagione al meglio. Questo club merita sempre il massimo. Nella vittoria, nella sconfitta, sempre: forza Madrid. Grazie per il vostro supporto incondizionato anche nella distanza”.