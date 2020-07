Manchester City-Real Madrid, Guardiola avverte i suoi: “Potremmo avere un problema, bisognerà fare qualcosa di speciale”

Pep Guardiola mette in allarme i suoi.

VIDEO Manchester City, Guardiola: “Che condizione David Silva! Il suo futuro non è qui”

Il Manchester City si prepara alla sfida di Champions League contro il Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. I Citizens nel primo round hanno avuto la meglio dei blancos per 2-1 in trasferta e adesso hanno due risultati su tre per centrare il passaggio del turno. Il tecnico spagnolo degli inglesi ha però predicato prudenza in vista del match contro gli uomini di Zinedine Zidane, le dichiarazioni del manager a poche ore dall’ultimo impegno di campionato contro il Norwich.

“Se i giocatori non avranno fame, avremo più di un problema. Non passeremo. Bisognerà fare qualcosa di speciale. Conoscono il Real Madrid e la qualità che hanno in tutti gli aspetti. I giocatori conoscono la competizione europea, hanno visto le ultime finali della Champions League quando il Real Madrid c’era. Non c’è bisogno che io dica loro altro. Parleremo un po’ di ciò che faremo in quella partita. Ma è quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione. Non vincerà la tattica, ma l’energia e la passione che abbiamo dentro, il club, i giocatori, tutti noi. Questo ci darà l’opportunità di passare, niente altro. Sono partite speciali, ogni giocatore deve avere dentro la voglia di farcela, di vincere”.