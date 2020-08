Manchester City-Lione, Garcia: “Bayern Monaco costruita per vincere la Champions, ma non abbiamo limiti”

Il sogno del Lione prosegue.

L’Estadio José Alvalade ha ospitato questa sera la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Champions League: a vincere sono stati i francesi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 1 grazie alla doppietta di Dembélé e il gol di Cornet conquistando l’ultimo posto disponibile per le semifinali ed eliminando gli uomini di Pep Guardiola. Grande prestazione dei francesi che dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi di finale volano in semifinale dove affronteranno il Bayern Monaco.

Al termine del match il tecnico del Lione, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per la grandissima vittoria ottenuta:

“Sono fiero dei miei ragazzi, quando vedo i miei contenti così dopo la partita sono davvero contento. Il mio preparatore fisico è italiano, abbiamo fatto due mesi di preparazione. Eravamo senza partite nelle gambe, sapevamo che era uno svantaggio giocare contro la Juve dopo aver affrontato una sola partita. Ora vediamo se riusciremo a trovare il PSG più avanti. Non parliamo del Bayern, come Juve e City è una squadra costruita per vincere la Champions. Non dobbiamo porci limiti. Non c’è due senza tre? Speriamo bene“.