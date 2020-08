Manchester City-Lione, Dembélé: “Dobbiamo crederci. Vi svelo cosa mi ha detto Garcia prima del match”

La grande impresa del Lione.

L’Estadio José Alvalade ha ospitato questa sera la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Champions League: a vincere sono stati i francesi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 1 grazie alla doppietta di Dembélé e il gol di Cornet conquistando l’ultimo posto disponibile per le semifinali ed eliminando gli uomini di Pep Guardiola.

Al termine del match l’attaccante del club francese, autore di due gol, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per la vittoria ottenuta:

“Dobbiamo crederci, siamo felici di andare avanti. Ci sono delle grandi squadre, come il City. Noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco e abbiamo vinto la partita. Garcia? Mi ha detto che sarei partito dalla panchina, di rimanere concentrato. Questo mi ha motivato, per me era importante e volevo dare una mano alla squadra. Siamo passati, questa è la cosa più importante“.