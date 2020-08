Manchester City-Lione, De Bruyne: “Abbiamo perso tutto, serve del tempo per riflettere”

Clamorosa sconfitta ed eliminazione per il Manchester City.

Sul campo dell’Estadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: con un sorprendente risultato, i francesi hanno vinto 3 a 1 grazie alla doppietta di Dembélé e il gol di Cornet eliminando gli inglesi e volando in semifinale dove affronteranno il Bayern Monaco.

A commentare la clamorosa sconfitta subita è intervenuto Kevin De Bruyne, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione dalla competizione per il terzo anno consecutivo:

“Nel primo tempo eravamo un po’ fermi non abbiamo fatto molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma qualsiasi errore a questo livello può costare caro. Se avessimo pareggiato sarebbe stato diverso. In questo modo abbiamo perso Fa Cup, Champions e Premier League. Questa squadra dovrebbe sempre fare del suo meglio, ma adesso dobbiamo prenderci tutti del tempo per riflettere“.