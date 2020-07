Manchester City, il ds Begiristain: “Contro il Real sarà una battaglia, tra Lione e Juventus…”

Il Manchester City attende il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I Citizens nella gara d’andata hanno trionfato 2-1 al Santiago Bernabeu e adesso non vogliono perdere il treno per l’accesso ai quarti di finale della competizione. Nel caso in cui il club inglese dovesse superare il turno dovrà vedersela contro la vincente di Lione e Juventus, match che nel primo round ha visto prevalere per 1-0 i francesi. Proprio sull’ipotetica avversaria si è espresso il direttore sportivo del City, Txiki Begiristain, nel corso di un’intervista concessa a UEFA.com.