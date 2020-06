Manchester City, Guardiola: “Ci piacerebbe giocare nel nostro stadio, la decisione dell’UEFA…”

Pep Guardiola sulla Champions League.

Il Manchester City ad agosto dovrà affrontare il ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid sapendo di poter contare sulla vittoria ottenuta all’andata al Santiago Bernabeu. C’è una seria possibilità che il match si disputi a Lisbona dove si giocheranno le final eight, sulla questione si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei Citizens.

“Ci adatteremo a cosa ci dirà la UEFA, è una situazione straordinaria in tutto il mondo e non solo nel calcio. Se la UEFA ci chiederà di giocare in Portogallo per motivi di salute e sicurezza, lo faremo. Ci piacerebbe giocare nel nostro stadio come al solito, ma penso che la UEFA, per motivi di salute, preferisce fare in altro modo e noi ci adatteremo”.