Manchester City, De Bruyne vuole la Champions: “Chelsea pericoloso. Pallone D’Oro? Preferisco altro”

Tempo di finale di Champions League.

VIDEO Champions League, scene da far west a Oporto: scontri tra tifosi di Manchester City e Chelsea

Domani alle ore 21, ci sarà la finale della competizione continentale, con Chelsea e Manchester City che si contenderanno il titolo. I Citizens arrivano favoriti all’incontro, ma i Blues hanno dimostrato di avere le armi per portare a casa il trofeo. Alla vigilia del match l’asso del City Kevin De Bruyne ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

VIDEO Napoli, azzurri fuori dalla Champions League: i volti della delusione nel post-gara

L’ex Wolfsburg è convinto che i Citizens siano superiori, ma bisogna comunque rispettare gli avversari: “Non importano le vittorie personali, non penso al Pallone d’Oro. Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, che ci ha permesso di arrivare fino a qui. Noi favoriti? Sì perché abbiamo vinto la Premier ma queste gare sono diverse, può succedere di tutto e dobbiamo scendere in campo concentrati e con l’obiettivo di vincere. Dobbiamo stare attenti al Chelsea. Servirà controllare le nostre emozioni e dovremo riuscire a mantenere la calma”.

VIDEO Milan, la dedica di Ibrahimovic ai tifosi dopo la qualificazione in Champions League