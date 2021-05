Manchester City-Chelsea, Mount: “Emozioni indescrivibili, vittoria speciale”

Il Chelsea ha vinto per la seconda volta nella sua storia la Champions League.

I Blues hanno superato per 1-0 in finale il Manchester City grazie alla rete messa a segno a pochi minuti dal termine del primo tempo da Kai Havertz. Uno dei protagonisti di questa straordinaria cavalcata dei londinesi è stato senza dubbio Mason Mount che ha i colori Blues tatuati sulla pelle, avendo vestito questa maglia fin dall’Academy. Le parole del giovane talento inglese nel corso dell’intervista rilasciata nel post partita.

“Non riesco a descrivere le emozioni a parole, è impossibile. Ho giocato due finali per il Chelsea e le ho perse entrambe, mi ha fatto male. Questa è una cosa davvero troppo speciale. Il Manchester City ha grandi giocatori, è stata una partita difficile. Abbiamo segnato un gol, ci abbiamo provato in contropiede, poi abbiamo difeso con le nostre vite. La vittoria ha un significato incredibile: è stato un lungo, lungo viaggio per arrivare a questo momento”.

