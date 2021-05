Manchester City-Chelsea, Jorginho : “Emozione indescrivibile. Carico per l’Europeo, sono sicuro di una cosa”

E’ incredibile.

Esordisce così il centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Jorginho, fresco vincitore della Champions League dopo il successo sul Manchester City di Pep Guardiola. Il playmaker del Chelsea ha così parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-gara della finalissima del “do Dragao”.

“Il calcio ti fa vivere delle emozioni che non puoi spiegare. Qual è stato il mio primo pensiero quando l’arbitro ha fischiato la fine Non ci credevo. Come siamo arrivati qua? Per tutto quello che c’è dietro, è veramente troppo difficile. Contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, ho i brividi. Cosa ti porto dietro dopo una serata così? Tutta l’emozione. E’ un’emozione indescrivibile. Carica in vista degli Europei? Abbiamo ancora tante emozioni da vivere. Porterò tutta la mia energia positiva in Nazionale. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera ma non finisce qui”.