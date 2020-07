Manchester City-Brighton, Guardiola avverte: “La sfida al Real Madrid? Ecco cosa voglio “

Pep Guardiola resta concentrato sul prossimo impegno dei Citizens in Premier League.

Il tecnico del Manchester City , compagine attualmente seconda in classifica nel massimo campinato inglese con 9 punti di di vantaggio dal Chelsea a quattro giornate dalla fine della stagione, non è ancora proiettato al match di Champions League contro il Real Madrid. Il sorteggio odierno svoltosi a Nyon ha decretato che la vincente tra i Citizens e i Blancos affronterà una tra Lione e Juventus nei quarti di finale della competizione e l’allenatore spagnolo cerca di tenere alta la tensione dei suoi calciatori in vista della sfida di domani contro il Brighton.

“Se pensiamo già da oggi alla successiva gara eliminatoria, squadra abituata a vincere in questa competizione, ovvero il Real Madrid, ci eliminerà. Se c’è qualcuno in questo club che conosce benissimo il potenziale dei blancos quello sono io. Conosco le loro qualità, la loro storia e so perfettamente anche il tipo di partita che dobbiamo giocare. In questo momento però dobbiamo pensare al Brighton e poi ci prepareremo per affrontare l’Arsenal. Poi avremo le ultime due partite in campionato prima dell’appuntamento contro la formazione di Zidane. Il miglior modo di prepararsi in vista dell’impegno di Champions League è giocare le partite in Premier League con ritmo ed il massimo dell’intensità“.