Liverpool-Real Madrid, Zidane e la difesa decimata: “Daremo tutto come sempre, la mia squadra ha una qualità”

Il Real Madrid si prepara alla sfida di Champions League contro il Liverpool.

I blancos nella serata di mercoledì affronteranno i Reds nel ritorno dei quarti di finale della competizione, nella gara d’andata prevalsero proprio gli spagnoli per 3-1. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, dovrà però a fare a meno di diversi titolari in difesa a causa di infortuni e Covid (Sergio Ramos). Le parole dell’allenatore francese nel corso della consueta conferenza stampa che anticipa il match contro gli inglesi.

“Quello che dobbiamo fare è continuare a dare il massimo come squadra e farlo dall’inizio della partita. Non gestiremo gli sforzi e proveremo a vincere. È vero che stanno succedendo tante cose ma la squadra si unisce sempre di fronte alle avversità. Questo mostra il carattere dei giocatori. Valverde? Fede è 100%. Vedremo cosa deciderò in vista di domani perché ovviamente non lo dirò adesso”.