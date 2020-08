Lipsia-Atletico Madrid, Vrsaljko positivo al Coronavirus: “Sto bene, ho una speranza”

La situazione di Sime Vrsaljko, risultato positivo al Coronavirus.

Giovedì 13 agosto andrà in scena la sfida tra il Lipsia e l’Atletico Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League: i due club si affronteranno alla ricerca di una vittoria fondamentale per superare lo scontro diretto e strappare il pass per la semifinale della competizione.

Chi non prenderà parte alla sfida sarà Sime Vrsaljko, ex terzino di Sassuolo e Inter, uno dei due giocatori dei Colchoneros risultati positivi al tampone per il Coronavirus (il secondo è Joaquin Correa): i due resteranno in Spagna mentre i loro compagni di squadra potranno tranquillamente partire in direzione di Lisbona dove si giocherà la partita contro i tedeschi. Dopo la diffusione della notizia, il terzino dell’Atletico ha tranquillizzato tutti in merito al suo stato di salute:

“Vorrei confermare che sto bene e che non ho sintomi. Alcuni parametri (del test) erano solamente un po’ sopra al consentito e per questa ragione devo essere isolato. In ogni caso tutto va benissimo, grazie per l’appoggio. Spero di tornare presto ad avere una vita normale, le precauzioni non sono mai sufficienti“.