Lipsia-Atletico Madrid, nuova ondata di tamponi: diffuso l’esito dei test effettuati ai Colchoneros

Diego “Cholo” Simeone tira un sospiro di sollievo.

Dopo la positività dei due calciatori dell’Atletico Madrid, Angel Correa e Sime Vrsaljko, sottoposti al tampone di rito in vista del match di Champions League valido per i quarti di finale in programma questa sera contro il Lipsia, nella giornata di ieri i Colchoneros si sono sottoposti a nuovi test UEFA, che hanno dato tutti esito negativo.

Lipsia-Atletico Madrid, paura in casa Colchonero: Correa e Vrsaljko positivi al Coronavirus

Buone notizie, dunque, per Simeone e i suoi uomini, che possono così concentrarsi soltanto sul campo; chi uscirà vincitrice dalla sfida che si disputerà stasera, alle ore 21.o00, allo stadio ‘Josè Alvalade’ affronterà il Paris Saint Germain che ieri ha eliminato l’Atalanta battendola per 1-3 al 90esimo al termine di una una gara difficilissima e altrettanto combattuta.

VIDEO Atalanta-PSG, 1-2: apre Pasalic, ma il sogno della Dea si infrange nel recupero. Le immagini del match