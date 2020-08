Lipsia-Atletico Madrid, Nagelsmann: “Siamo concentrati. Schick titolare? Non so chi giocherà”

La partita della vita per il Lipsia.

Sul campo dell’Estadio José Alvalade andrà domani in scena la sfida tra il Lipsia e l’Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League: i due club cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per passare il turno e approdare in semifinale.

Alla vigilia della sfida il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Siamo concentrati su noi stessi, sentiamo la pressione e sappiamo dell’esperienza dell’Atleti. Ora però si gioca un match in gara unica, tutto può succedere. È una cosa nuova per tutti. Werner? Sappiamo che non ci sarà, abbiamo altri attaccanti forti, che magari non giocavano quando c’era Werner e che ora avranno la loro chance. Ma non ho ancora deciso chi di loro giocherà. Schick? Vedremo come sta, ancora non so se schierarlo dall’inizio“.