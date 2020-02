Lione-Juventus, senti Dacourt: “Lione giovane ma con potenziale. Aouar è quello con più qualità. La Serie A? La seguo sempre”

Poco più di 24 ore per la tanto attesa sfida di Champions League tra Lione e Juventus, valevole per gli ottavi di finale d’andata.

A parlare della gara in programma domani sera è stato uno che conosce bene la serie A e il campionato francese: Oliver Dacourt, ex calciatore di Roma e Inter. L’attuale commentatore della nota trasmissione Canal Football Club, in onda su Canal+, ha trattato diverse tematiche:

LIONE – “Hanno giocatori che possono fare la differenza ma il ko di Depay per il Lione è stato un handicap per la squadra. Hanno perso il miglior giocatore. Squadra giovane? L’esperienza manca ed è importante. Una squadra come la Juve ne approfitta sempre ma hanno qualità e per fare esperienza devi giocare queste partite, non hanno niente da perdere, la Juventus è tra le più forti della Champions. E l’Ajax, lo scorso anno, aveva una mediana ancor più giovane ma ha mangiato la Juve…“.

DEMBELE‘ – “E’ giovane, ha qualità fisiche, sa segnare. E’ importante per il Lione, da quando Depay si è infortunato ha preso responsabilità anche se in campionato fanno un po’ fatica“.

HASSEM AOUAR – “E’ favoloso, è bravo tecnicamente. Ha bisogno di regolarità perché fa una gara da dieci e quella dopo meno bene… Deve crescere, con l’età però avrà quest’abitudine di fare bene anche nelle gare minori. E’ quello con più qualità del centrocampo del Lione“.

SERIE A – “La seguo sempre con piacere, ogni settimana. L’Inter non sta facendo bene ma benissimo. Sono contento di vederla lassù. La Roma sapevamo che avrebbe affrontato alcune difficoltà in una stagione di ripartenza, sono certo che ripartirà al meglio“.

MANCINI – “Da quando ha preso la squadra ha fatto molto bene. E’ riuscito a creare un gruppo, ha ragazzi giovani di qualità, è la sua forza. Il Mancio sa gestire l’ego dei giocatori e questa cosa non è facile, in pochi ci riescono con questa capacità. All’Inter avevamo tanti campioni e riuscì a farci vincere dopo tanto tempo“.