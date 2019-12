Lione-Juventus, Rudi Garcia: “Siamo in grado di affrontare chiunque. I bianconeri? Hanno grandi…”

Il Lione si prepara per la doppia sfida contro la Juventus.

Il tecnico dei “Les Gones”, Rudi Garcia, intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo francese L‘Equipe, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista delle due gare in programma per gli ottavi di finale di Champions League in cui dovrà affrontare la formazione guidata da Maurizio Sarri: “Ci siamo qualificati e siamo in grado di affrontare qualsiasi tipo di rivale. Sarà una sfida emozionante, non vedo l’ora che arrivi. Dovremo fare un’impresa, ma non saremo dei capri espiatori. Cercheremo di cogliere tutte le occasioni, dovremo tenere alta la concentrazione in tutti i 180 minuti di gioco”.

Infine l’ex coach della Roma ha voluto analizzare l’organico dei bianconeri, primi in Serie A a pari punti con l’Inter e reduci da otto scudetti consecutivi: “Vince la Serie A da ormai tanti anni, ha grandi giocatori come Ronaldo e una delle difese migliori in Europa. Il loro marchio di fabbrica è concedere pochi gol. Troveremo poi Miralem Pjanic, che conosciamo tutti bene. È sempre stimolante giocare contro i calciatori più forti. Noi abbiamo perso due elementi importanti e avremmo preferito averli con noi” – ha concluso Garcia.

