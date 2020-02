Lione-Juventus, Garcia: “Bianconeri un’istituzione, dovremo essere al top. Coronavirus? Vi dico la mia”

Il Lione si prepara ad accogliere la Juventus.

Il tecnico dei francesi Rudi Garcia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Champions League, ha parlato degli avversari: “Abbiamo studiato i bianconeri negli ultimi giorni e ho ritrovato alcuni principi del Napoli e dell’Empoli di Sarri. È un tecnico maniacale riguardo la tattica. La Juventus è un’istituzione e l’ho scoperto nel 2013. Non ci sono stati cambiamenti profondi dati dal cambio di tecnico. Ci sono similitudini tra i club: l’OL ha un presidente da tempo, arrivano grandi giocatori ogni anno e si vede la forza dell’istituzione. Lo stesso per la Juventus: i giocatori si immedesimano in quel che rappresenta la società. Vincere la Champions? Nel calcio non si sa mai… Spetta solo a noi fare risultato domani sera. Dovremo andare contro le previsioni, così come hanno fatto l’Atletico e il Borussia contro il Liverpool e il Psg. Abbiamo fiducia anche se la nostra stagione non è stata semplice. Dovremo essere motivati, è una settimana importante. Il nostro pubblico dovrà aiutarci a trovare risorse importanti. Dovremo essere al top, ma nulla è perduto, altrimenti non saremmo qui”.

Juventus, Bonucci: “Con il Lione favoriti, CR7 macchina da guerra. Sarri? Ci ha cambiato, il nostro gioco…”

E su CR7: “Non lo conosco, ma è un professionista esemplare. Lavora più degli altri, è tra i migliori del pianeta ed è bello affrontarlo. Non c’è un piano anti Ronaldo, i problemi vanno risolti a proposito di tutti i loro campioni”.

Infine, a proposito dei casi di coronavirus nelle regioni del nord Italia: “Non ci abbiamo pensato assolutamente. È un argomento delicato, ma va lasciato affrontare a chi ne è esperto. Noi pensiamo alla partita”.

Lione-Juventus, Sarri: “Coronavirus? I tifosi hanno il diritto di essere qui. CR7 apprezzato ovunque”