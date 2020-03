Lione-Juventus, Aulas: “Disposti a giocare su un campo neutro, rispetteremo decisioni UEFA”

L’emergenza Coronavirus potrebbe intaccare anche la Champions League.

Dopo la Serie A, e il caos scatenato per il rinvio del big match tra Juventus e Inter, nuove disposizioni potrebbero essere adottate per contrastare l’emergenza coronavirus in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione. Sebbene in occasione della sfida dell’andata il patron del club francese avrebbe accolto al “Parc OL” i tifosi bianconeri, oggi, la situazione, a seguito della scoperta di nuovi focolai nel Nord Italia, appare del tutto diversa. Ne è consapevole il patron del Lione Jean Michel Aulas, espressosi ai microfoni dell'”Equipe“, sulla possibilità di giocare l’attesissimo match contro la Juventus in un campo neutro.

“Non so che cosa succederà, qualora fosse necessario saremmo disposti a giocare su un campo neutro e a rispettare eventuali decisioni della UEFA. Rispetto alla partita d’andata però sono cambiate tante cose: penso al fatto che la Juventus Under 23 è stata messa in quarantena. Ma che, allo stesso tempo, ben 4 elementi della squadra si sono allenati anche con il gruppo di Sarri“.