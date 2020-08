Lione-Bayern Monaco, Rudi Garcia: “Finale PSG-Bayern Monaco? Fa male non esserci…”

La delusione di Rudi Garcia.

Sul campo dell’Estadio Alvalade è andata in scena la sfida tra il Lione e il Bayern Monaco, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Champions League. A vincere sono stati i bavaresi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 0 grazie al gol del solito Robert Lewandowski e la doppietta di Serge Gnabry.

Al termine del match il tecnico del Lione, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione:

“Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions di quest’anno. E’ una cosa molto positiva per i ragazzi: ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta con queste partite. Finale PSG-Bayern Monaco? Sono due club costruiti per vincerla. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Al fine settimana arriverò con un altro spirito e forse la guarderò“.