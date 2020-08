Lione-Bayern Monaco, la gioia di Neuer: “Vogliamo vincere la Champions, ecco cosa servirà contro il PSG”

Manuel Neuer commenta la vittoria contro il Lione, successo che ha permesso al suo Bayern Monaco di conquistare la finale di Champions.

Il portiere e capitano della compagine bavarese ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club tedesco commentando con grande gioia la vittoria ottenuta in semifinale di Champions League contro i francesi.

“Siamo stati subito aggressivi, esattamente come il Lione. Siamo stati anche un po’ fortunati, con il Lione che non è riuscito a segnare. Poi abbiamo mostrato tutte le nostre qualità e li abbiamo messi sotto. È stata una bella sfida, il Lione è una squadra che lotta su ogni pallone, ci sono stati tanti duelli soprattutto a centrocampo. Il 3-0 è un risultato meraviglioso, adesso non vediamo l’ora di affrontare il PSG in finale. Abbiamo lottato e lavorato a lungo, vogliamo vincere questa finale“.

