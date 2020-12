Lazio, Inzaghi: “Sappiamo ciò che abbiamo fatto. Bayern? Affrontare campioni d’Europa uno stimolo”

L’urna di Nyon non sorride alla Lazio.

Sorteggio complicato per i biancocelesti che pescano il Bayern Monaco campione d’Europa in carica, come avversario per gli ottavi di finale di Champions League. Un accoppiamento commentato dal tecnico Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Affrontiamo i campioni d’Europa, sarà un motivo di grande stimolo per tutti per crescere e fare bene. Ora dobbiamo resettare i gironi di Champions, sappiamo ciò che abbiamo fatto. Affrontare i campioni d’Europa deve essere motivo crescita, la Lazio deve provare ad arrivarci nel migliore dei modi”.