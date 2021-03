Lazio, Inzaghi: “Bayern ingiocabile, felice per il cammino fatto. Ora testa al quarto posto”

La Lazio dice addio alla Champions League.

Dopo il durissimo ko dell’andata, la Lazio non compie l’impresa contro il Bayern Monaco, e pone così fine al proprio cammino in Champions League. Un’eliminazione che non abbatte Simone Inzaghi che, ai microfoni di Sky Sport, analizza il match contro i bavaresi.

“Stasera era una partita a rischio, soprattutto dopo il risultato dell’andata. I ragazzi sono stati bravi, sono stati in partita. Abbiamo preso gol su rigore, ma contava la prestazione. Usciamo con onore dalla competizione anche se dispiace per il 4-1 dell’andata, ma penso che con i campioni del mondo abbiamo fatto una buona gara. Sappiamo che ci sono squadre ingiocabili e una di queste è il Bayern. Il nostro obiettivo era passare il girone, ce l’abbiamo fatta ed è un grande orgoglio soprattutto per il cammino che abbiamo fatto”.

Sul cammino del Bayern Monaco: “La mentalità del Bayern fa capire la grandezza di questo club, Si meritano tutto quello che stanno vincendo. Noi dobbiamo cercare di trasmettere questa mentalità, il Bayern è il massimo a livello di club. Noi tornavamo in Champions dopo 13 anni, ci sono dei passi da fare. Ora dobbiamo cercare di rimanere in questa competizione”.

Chiosa finale sul futuro della Lazio: “Questi ragazzi mi hanno dato tantissimo e continuano a farlo. Ci sono dei percorsi, delle stagioni. In campionato venivamo da sei o sette vittorie consecutive, poi abbiamo avuto assenze importanti e dobbiamo essere più bravi nelle difficoltà. Dobbiamo fare il salto lì perché il calcio è cambiato, la rosa è stata allargata ma ne abbiamo risentito perché sono mancati giocatori nello stesso settore. Possiamo tornare nelle prime quattro, ce la giocheremo fino alla fine”.