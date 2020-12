Lazio-Brugge, Correa: “Sofferto nel secondo tempo, ma era importante tornare agli ottavi”

La Lazio vola agli ottavi di Champions League.

Serata storica per i biancocelesti che, grazie al pareggio maturato questa sera contro il Brugge, strappano il passo per gli ottavi di finale di Champions League dopo vent’anni. Un traguardo importante analizzato da Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sicuramente si poteva chiudere prima e saremmo stati più sicuri. Io e Ciro non abbiamo colto qualche occasione ma l’importante era riportare la Lazio agli ottavi. Siamo partiti subito pensando di vincere, magari la gestione del secondo tempo non è stata buonissima, ma questa è la Champions League ed è normale soffrire. Sicuramente dobbiamo migliorare perché ora ci sono le migliori squadre d’Europa e dobbiamo cercare di non sprecare le occasioni e lavorare così. Noi quando giochiamo contro le grandi squadre facciamo sempre bene, dobbiamo solo crederci di più perché, come in questo secondo tempo, molliamo leggermente con la testa e andiamo in difficoltà”.