Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi: “Ho ritrovato la mia vera squadra, umiltà e sacrificio fanno la differenza”

La Lazio cala il tris al Borussia Dortmund in Champions League.

A sbloccare il match è il gol dell’ex: Ciro Immobile, che apre le danze al 6′ del primo tempo, a dare certezze il raddoppio sull’autorete del portiere Hitz – scaturita da un colpo di testa di Luiz Felipe – e chiuderla un gol di Akpa Akpro nel finale. Una gara di sangue e sudore per i biancocelesti che sembrano aver ritrovato lo smalto della passata stagione. Felice e orgoglioso del risultato Simone Inzaghi, che ai microfoni di ‘SkySport’ ha così commentato la prestazione dei suoi uomini: “L’umiltà con cui abbiamo affrontato un avversario fortissimo ha fatto la differenza. Loro hanno giocatori impressionanti, è una squadra fortissima. Ma hanno trovato davanti un’ottima squadra perché abbiamo fatto una partita di sacrificio. Bastava questo per ritrovare la vera la Lazio e poi dovevamo recuperare dei giocatori. Sabato contro la Sampdoria dovevamo fare bene ma abbiamo imparato una lezione importante. Passaggio di turno? È un girone aperto e il Dortmund rimane la favorita. Anche lo Zenit può fare bene”.

Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi: “Esordio da sogno. Abbiamo compiuto un’impresa”

“Correa e Immobile hanno fatto un gran lavoro di sacrificio stasera e per noi è stato importantissimo. Potevano fare un gol in più ma hanno fatto un lavoro determinante – ha proseguito Inzaghi -. Noi siamo partiti con qualche ritardo dovuto a degli infortuni inaspettati, per ultimo quello di Felipe Ramos che al 54′ aveva i crampi e potevo immaginarmelo. Dobbiamo recuperare giocatori importanti, come Lulic, Radu, Lazzari, Cataldi, e poi saremo competitivi come lo siamo sempre stati. Milinkovic-Savic ha chiesto il cambio perché ha preso una ginocchiata nell’anca.

Chiosa finale sul suo : “Con il presidente ci siamo sentiti come sempre, anche ieri. Abbiamo parlato, vuole sapere ma parla sempre con intelligenza. Le voci sugli allenatori poi corrono sempre“.

