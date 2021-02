Lazio-Bayern Monaco, Reina: “Commessi troppi errori tecnici, adesso c’è solo una cosa da fare”

La Lazio strapazzata dal Bayern Monaco.

I biancocelesti hanno ceduto 4-1 in casa ai bavaresi che hanno praticamente staccato già nella gara d’andata il pass per i quarti di finale di Champions League. Sulla prestazione negativa offerta da parte degli uomini di Inzaghi si è espresso Pepe Reina, estremo difensore dei capitolini, nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Abbiamo commesso diversi errori tecnici che contro una squadra così forte non dovrebbero farsi altrimenti vieni punito. Dobbiamo mettere questa gara alle spalle e ripartire da zero, ci sta sbagliare contro una squadra di questo calibro. Siamo un gruppo che non giocava gli ottavi di finale di Champions da vent’anni e avevamo davanti una squadra che al minimo errore non perdona. Quando si sbaglia l’approccio con questo tipo di rivale la paghi cara, per quanta voglia e grinta la partita procede in salita”.