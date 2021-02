Lazio-Bayern Monaco, Luis Alberto alza la testa: “In questo momento bisogna stare uniti”

Prestazione da dimenticare per la Lazio che ha ceduto 4-1 in casa al Bayern Monaco in Champions League.

Il calcio non ha delle certezze, ma in questo caso si può tranquillamente sostenere che una rimonta dei biancocelesti avrebbe davvero dell’incredibile. Segnare quattro reti ai bavaresi nel ritorno degli ottavi di finale senza subirne equivale alla fantascienza, ma in questo sport forse è sempre meglio dire mai dire mai. Dopo la notte horror vissuta dai capitolini, Luis Alberto, ha detto la sua attraverso i propri canali social.

“È il momento di essere uniti. Siamo una squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte”.