Lazio-Bayern Monaco, il doppio ex Klose: “Occhio ai biancocelesti! Immobile? Lewandowski ha qualcosa in più”

Miroslav Klose si proietta alla sfida Champions tra la Lazio e il Bayern Monaco.

L’ex attaccante tedesco nel corso della propria carriera ha giocato con entrambe le maglie, prima di appendere gli scarpini al chiodo cinque anni con i biancocelesti in cui segnò ben 63 reti. L’attuale vice di Flick al Bayern, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della gara dell’Olimpico soffermandosi anche sulle individualità delle due squadre.

“Immobile è molto bravo, ma Lewandowski ha qualcosa in più a mio avviso. Immobile, Luis Alberto… Anche Correa gioca bene. Milinkovic è ambidestro, sa difendere bene il pallone, ha un buon tiro. Hanno armi pericolose. Ma voglio essere chiaro: se scenderemo in campo nel modo giusto allora la differenza fra il Bayern e la Lazio si vedrà in maniera netta. “Per me Lewandowski è un top player assoluto. Già prima lo valutavo molto bene, ma ora che lo alleno e lo vedo tutti i giorni posso dire che ha veramente pochi punti deboli. Robert è ambidestro, è forte di testa, capisce le situazioni, è veloce. A mio giudizio, Immobile è molto bravo. Si crea le occasioni, sa giocare in profondità, ha un buon tiro. Secondo me però Lewandowski ha qualcosa in più. E non so se siano i due migliori in assoluto”.