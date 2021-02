Lazio-Bayern Monaco, Coman: “In Champions League daremo tutto. Gol in finale contro il PSG e Covid, dico la mia”

Le dichiarazioni dell’attaccante, ex PSG e Juventus, Kinglsey Coman.

Alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Champions League, Lazio–Bayern Monaco, Kinglsey Coman, l’esterno offensivo della compagine bavarese – campione d’Europa e del mondo in carica – ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera (martedì 23 febbraio) alle ore 21.00, in programma all’“Olimpico” di Roma. Di seguito le dichiarazioni del venticinquenne attaccante francese che prova a spiegare il momento poco brillante della sua squadra

“Come mi spiego le difficoltà che stiamo avendo ultimamente? Abbiamo fatto tante trasferte lontane e stancanti e avevamo pochi giocatori a disposizione. Ma domani è la Champions League, faremo il massimo. Il gol nella scorsa finale di Champions? Ho ancora più fiducia ma non è cambiato molto. Penso di aver avuto un ruolo importante nella squadra anche prima della finale contro il Psg. Covid-19? Abbiamo fatto molti test, è diventato parte della vita di oggi. Ci sono tante regole e regolamenti da rispettare. Ma dobbiamo prendere tutte queste precauzioni per poter giocare nella più totale sicurezza. Domani vogliamo vincere, daremo tutto”.

