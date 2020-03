Juventus-Lione, Marcal: “I bianconeri soffriranno l’assenza del pubblico, potremmo avere un vantaggio”

La Juventus si prepara alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Lione.

I transalpini hanno superato per 1-0 i bianconeri nella gara d’andata grazie alla rete realizzata da Tousart, la compagine guidata da Sarri ha però tutte le carte in regola per ribaltare l’esito. L’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus costringerà l’Uefa a far disputare la sfida a porte chiuse, sullo scontro si è espresso il difensore del Lione, Fernando Marcal.

“È un po’ strano giocare una gara a porte chiuse. Non è una consuetudine ascoltare il nostro allenatore, specialmente quando siamo dall’altra parte del campo. Comunque non avere tifosi è una grossa perdita. Quando abbiamo i nostri tifosi alle spalle, valgono come un dodicesimo uomo. Per questo forse giocare contro la Juventus, nel loro stadio, senza tifosi bianconeri, potrebbe essere un vantaggio”.