Juventus-Lione, la concentrazione di Depay: “Non abbiamo paura, ci faremo trovare pronti”

Memphis Depay si proietta alla partita di Champions League tra Juventus e Lione.

La finale di Coppa di Lega persa ai calci di rigore contro il PSG non ha spento l’entusiasmo del calciatore olandese che ha la testa alla sfida di Champions League contro la Juventus. Le sue parole attraverso un post pubblicato su instagram.

“Questa sconfitta fa male, ma voglio comunque ringraziare tutti quelli che hanno in qualche modo preso parte al mio recupero dall’infortunio. Mi sono fatto male a dicembre ma ora posso dire di essere tornato più forte. Grazie al dottor Mariani che mi ha operato a Villa Stuart, ma grazie anche a Ronald Koeman che mi ha supportato mentalmente. La clinica di fisioterapisti di Amsterdam e tutti quanti quelli che mi hanno visitato a Roma per i controlli. Sarete sempre nel mio cuore. Ho ricevuto tanti messaggi, anche da amici e colleghi. Grazie a tutti. La sconfitta in Coppa brucia, ma abbiamo un altro match importante da giocare e vogliamo farci trovare pronti”.