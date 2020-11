Juventus-Ferencvaros, il doppio ex Lanzafame: “Sarà una partita tattica, avrei dato tutto per giocarla”

Juventus–Ferencvaros è anche la partita di Davide Lanzafame.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, l’esterno torinese classe 1987 ha infatti giocato con i bianconeri sia in Serie B (2006-2007) sia in Serie A (2010-2011), per poi andare a vincere – quasi dieci anni dopo – il massimo campionato ungherese proprio con la maglia delle Aquile Verdi (2018-2019). È proprio Lanzafame a presentare a TuttoMercatoWeb la sfida tra le sue due ex squadre in programma questa sera all’Allianz Stadium, match valido per il quarto turno della fase a gironi di Champions League.

4-1 ALL’ANDATA. NUOVO APPROCCIO PER GLI UNGHERESI – “Stasera mi aspetto una partita molto tattica da parte del Ferencvaros. Gli ungheresi cercheranno di difendere il pari, si chiuderanno dietro per poi provare a ripartire in contropiede. La Juventus chiaramente è superiore, lo ha già dimostrato anche a Budapest, e dominerà il gioco fin dal 1′. Tutto dipenderà quindi da quando la compagine di Pirlo riuscirà a sbloccarla…”.

UN SALTO INDIETRO DI DUE ANNI – “Mi sarebbe sicuramente piaciuto, se questo doppio confronto fosse arrivato due stagioni fa, non posso negarlo. Il mio percorso però è andato in un’altra direzione e sono altrettanto felice di quanto ho vissuto in Ungheria. Col Ferencvaros ho vinto il campionato, con l’Honved campionato e Coppa. Inoltre, sono stato il capocannoniere del Nemzeti Bajnokság I (Lega Nazionale 1) sia nel 2017-2018 che nel 2018-2019. Come potrei lamentarmi?”.

LA JUVENTUS DI OGGI – “Questa Juve è ancora difficile da giudicare. Credo che nel prossimo mese e mezzo si potranno vedere ulteriori miglioramenti da parte del nuovo mister. Diciamo che Pirlo ha già portato qualcosa di suo: così come quando giocava, oggi da allenatore cerca infatti qualità e possesso palla. Il meglio però deve ancora venire e, a mio avviso, la miglior Juve sarà quella del secondo semestre”.

LA NUOVA MISSIONE DEL BOMBER GIRAMONDO: ITALIA, UCHERIA E TURCHIA. – “Oggi, con l’Adana Demirspor Kulübü, siamo secondi in classifica, con una partita in meno rispetto alla capolista. L’obiettivo della società è chiaramente quello di salire in prima divisione. A livello personale, per adesso ho segnato solo un gol e non sto giocando con grande continuità, ma questo è un campionato nuovo per me e rappresenta così un’altra bella sfida da vincere. Vedremo nel lungo periodo come andrà. L’obiettivo è vincere un altro campionato, in un’altra nazione. Dopo esserci riuscito in Ungheria con ben due squadre diverse, da italiano adesso sarei orgoglioso di ripetermi anche in Turchia. Sarebbe una gran bella soddisfazione personale, oltre che un ulteriore passo avanti per il mio curriculum e la mia carriera: ce la metterò tutta per farcela!”.