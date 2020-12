Juventus-Dinamo Kiev, Pirlo: “Serve più fame, ma non sono preoccupato. Critiche? Buon segno, facciamo paura”

Giornata di vigilia per la Juventus.

Quinto turno della fase a gironi di Champions League che, domani sera, vedrà la Juventus ospitare la Dinamo Kiev. Una partita destinata ad entrare nella storia, quella dell'”Allianz Stadium”: non perché determinante per la conquista del pass agli ottavi, già agguantato dai bianconeri, ma perchè a dirigere la gara sarà Stephanie Frappart – la prima donna ad arbitrare una partita di Champions. Un argomento su cui anche il tecnico Andrea Pirlo, si è soffermato a parlare ai microfoni di “Sky Sport”.

“Ci arbitrerà un direttore di gara bravo, lo abbiamo visto anche in passato, siamo contenti di sperimentarlo e sono felice che non ci sia differenza tra uomo e donna. Domani sarà importante per la nostra crescita. Abbiamo necessità di fare una bella partita per migliorare, serve la continuità che non abbiamo. Fanno piacere le critiche, vuol dire che a qualcuno do fastidio e sono abituato a tutto questo da tanti anni. Finora non sono soddisfatto al massimo, avrei voluto maggiore continuità nei risultati. Ma è normale questa difficoltà: allenatore nuovo, squadra nuova, poco tempo. Non mi preoccupo: i giocatori mi seguono, sanno quello che voglio fare”.

Pirlo si è poi soffermato sugli indisponibili: “Chiellini ha avuto un risentimento all’altra coscia, lo valuteremo domani. Faremo rotazioni comunque, riposeranno Cuadrado e Danilo. Dybala partirà dalla panchina perché Morata sarà squalificato per il derby. Kulusevski giocherà? Dipende dagli altri come avranno recuperato. È un giocatore importante che ha bisogno di crescere, sta facendo un percorso. Giocherà tante partite, ha bisogno di trovare la continuità”.