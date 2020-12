Juventus-Dinamo Kiev, Paratici: “Normale difficoltà dei nuovi. Nostro club all’inizio di un percorso”

Parola a Fabio Paratici.

Mentre la Juventus si prepara a scendere in campo per affrontare la Dinamo Kiev, c’è chi si sofferma su alcuni aspetti che nelle ultime settimane hanno suscitato varie perplessità tra tifosi e gli addetti ai lavori. E’ il caso del ds bianconero Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara si è soffermato a parlare dei giovani acquisti della “Vecchia Signora” che poco hanno stupido in questo avvio di stagione.

“Quando un calciatore arriva alla Juventus logicamente arriva con grande entusiasmo e comporta un grande carico ed i palloni non hanno la stessa pesantezza delle altre squadre. E’ normale che nel primo periodo ci sia qualche difficoltà, tutti i grandi campioni hanno avuto grandi difficoltà all’inizio. Lo scorso anno si discuteva De Ligt nei primi sei mesi. Pirlo sta migliorando sempre di più, impara velocemente perché è una persona intelligente. Bisogna dare anche il tempo e avere fiducia ma credere in quello che si fa. La Juventus è un modo di vivere, è una fortuna molto grande passare da qui come tanti altri grandi club. Quest’anno abbiamo scelto questa strada e la perseguiamo con fiducia e convinzione. Siamo all’inizio di un percorso e tutti i percorsi hanno salite e discese”.