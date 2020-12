Juventus-Dinamo Kiev, in panchina tra i big anche Da Graca: l’identikit del giovane centravanti palermitano convocato da Pirlo

Alla scoperta di Cosimo Da Graca.

Nato e cresciuto a Palermo Cosimo Da Graca, è uno dei giocatori più in vista dell’Under 19 bianconera in questo inizio di stagione. Il centravanti siciliano, nonostante la sua giovane età, è già riuscito ad attirare le attenzioni della prima squadra segnando 4 goal nelle prime 4 partite dell’anno e divenendo uno dei punti fermi della Primavera. E’ così che, passo dopo passo, il classe ’02 è riuscito a guadagnarsi la prima chiamata di Andrea Pirlo in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nonostante i suoi 18 anni, l’attaccante bianconero, ha già potuto assaporare – anche se a piccoli sprazzi – il fascino della Champions League.

Dopo avere mosso i primi passi nel Calcio Sicilia prima enel settore giovanile del Palermo poi, Da Graca, è entrato a far parte dell’Italia Under 16 – collezionando ben 8 presenze. Oggi, il giovane centravanti ex rosa, voluto fortemente da Lamberto Zauli, è una pedine più importanti della Primavera bianconera.

La Juventus, che l’ha prima aggregato all’U17 nell’agosto del 2018 in prestito dal Palermo, l’ha acquistarlo nell’estate 2019 per 600 mila euro. Un profilo che ha da subito convinto i talent scout bianconeri, sulle tracce del giovane calciatori da svariato tempo. Un’intuizione oggi rivelatasi vincente considerati i buoni numeri del centravanti palermitano: andato in gol 4 volte in altrettante partite da inizio stagione. Nonostante il suo percorso parallelo con la Primavera, questa sera, la grande soddisfazione per Cosimo Da Graca: l’inserimento nella lista dei convocati, tra Ronaldo, Morata e Dybala, seduti accanto nel grande teatro dell’Allianz Stadium.