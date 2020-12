Juventus-Dinamo Kiev, carica Pirlo: “Vietato accontentarsi, a Barcellona per vincere”

La Juventus batte la Dinamo Kiev.

Vince e convince la Juventus di Andrea Pirlo, impostasi con il risultato di 3-0 sulla Dinamo Kiev, nella sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium e valida per la 5^ giornata di Champions League. Un successo analizzato dal tecnico bianconero Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Non si può avere sempre la palla, loro hanno cercato di pareggiare e capita di doverti difendere per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale, siamo contenti per la partita. Vado avanti per il mio lavoro, sono giovane però devo migliorare e lo stiamo facendo giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per farlo nonostante fossimo già qualificati, stasera avevamo bisogno di fare una partita da squadra ed è stata fatta. E’ un segnale positivo che dovevamo avere per noi stessi”.

Inevitabile la parentesi su Alvaro Morata:“Lo conosciamo bene, ha avuto un percorso di crescita perché quando è arrivato non giocava sempre. E’ tornato dalle esperienze a Londra e Madrid, si sente a casa ed è contento di far parte di questo gruppo. Lo volevamo a tutti i costi e siamo contenti di averlo qui con noi”.

Chiosa finale sul prossimo impegno contro il Barcellona: “Sono pronto, erano le più facili da giocare ma spero anche da preparare. Sono le partita che ti svoltano la stagione, andremo lì per vincere. Non dimentichiamoci che abbiamo un derby da affrontare e da vincere”.