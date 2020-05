Juventus, de Ligt: “Siamo i più forti d’Italia, Sarri ha una strategia. Champions? Rispondo così”

Matthijs de Ligt ha le idee chiare.

FIFA, svolta nel mondo del calcio: ok dell’Ifab alle 5 sostituzioni, cosa cambia nel regolamento

Il difensore della Juventus è alla sua prima stagione in Serie A dopo aver trascorso la sua vita calcistica e non in quel di Amsterdam con la maglia dell’Ajax cucita addosso. Il centrale classe ’99, nel corso di una lunga intervista concessa a UEFA.com, ha ripercorso le tappe della propria carriera ripartendo proprio da quella bianconera in cui non nasconde di voler lasciare un segno indelebile.

Inter, diffuso l’esito dei tamponi effettuati alla squadra. Il comunicato del club

“La tecnica per difendere è importantissima. La Juventus è la squadra più forte d’Italia, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante partire dalle retrovie, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante. Champions League? È importante crederci. Penso che ogni squadra sogni di vincerla perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa. È la parte più importante, ma bisogna anche avere fortuna per andare avanti, quindi non so dirti se riusciremo a vincerla. Naturalmente le qualità ci sono, staremo a vedere”.

Inter, diffuso l’esito dei tamponi effettuati alla squadra. Il comunicato del club